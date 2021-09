La Porsche Cayenne di terza generazione è stata presentata nell’agosto del 2017 e sono maturi i tempi per un restyling di metà carriera che interesserà il SUV premium del marchio tedesco.

Dopo il lancio recente della Turbo GT per la variante coupé, un prototipo dell’ammiraglia Turbo S E-Hybrid è stato avvistato in Colorado tramite una serie di foto spia.

Frontale dall'aspetto non definitivo

Il nuovo modello si caratterizza esteticamente per la presenza di quattro terminali di scarico, oltre che le pinze dei freni verniciate nell'esotica tonalità verde acido e per il doppio sportello per il serbatoio che suggerisce la configurazione elettrificata del SUV.

Anche se a prima vista i gruppi ottici sembrano definitivi, in realtà sono ricoperti da una pellicola che ne nasconde le forme reali, un camuffamento che interessa anche la zona laterale del paraurti anteriore ricoperta dal nastro adesivo nero.

Nuovo sistema di infotainment

Modifiche più rilevanti dovrebbero riguardare l’abitacolo che rivela un’inedito schermo centrale sporgente, anche se le finiture sembrano essere provvisorie e la versione finale potrebbe differire abbastanza da quella vista in queste immagini.

L'ingombrante leva del cambio automatico ora è sparita, sostituita con un comando molto più piccolo dal design simile a un rasoio già introdotto nella Porsche 992 per conferire alla zona inferiore della console centrale un aspetto più pulito.

Sarà la più potente della gamma

C’è da tenere conto che si tratta di un prototipo, quindi la qualità dei materiali e le forme potrebbe essere abbastanza diverse rispetto alla versione di produzione. La nuova Cayenne Turbo S E-Hybrid dovrebbe arrivare in un periodo compreso tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2022.

In questa configurazione dovrebbe diventare la più potente dell’intera gamma Cayenne con i suoi 679 CV, superando anche la variante più prestazionale attualmente in vendita, la Turbo GT da 640 CV.