7 minuti 38 secondi e 925 millesimi per percorrere 20,8 km. È il tempo segnato da un misterioso SUV di Porsche lo scorso 16 giugno. Ora la Casa tedesca ha tolto i veli al suo nuovo modello: si chiama Porsche Cayenne Turbo GT ed è il SUV più veloce sul circuito del Nurburgring.

Un record che fa il paio con quello di auto di serie più veloce di sempre lungo i 20 km circa della Nordschleife fatto segnare qualche giorno fa dalla Porsche 911 GT2 RS con uno speciale pacchetto aerodinamico. La Cavallina si prende così 2 record ormai sempre più ambiti da tanti costruttori, in attesa che arrivino sfidanti pronte a spodestarla dal gradino più alto del podio.

L’aria è la sua alleata

Già solo guardandola si capisce che non si è di fronte ad una Cayenne Coupé "normale. Esteticamente la Turbo GT si riconosce subito per i dettagli in color oro e nero lucido e per un kit aerodinamico più aggressivo con uno spoiler più pronunciato e prese d’aria ancora più imponenti.

Proprio lo spoiler è largo 50 mm (25 mm in più della Cayenne Coupé Turbo, la versione a benzina più potente della gamma prima dell'arrivo della GT) e permette una deportanza extra di 40 kg alle alte velocità. A completare il pacchetto aerodinamico è un nuovo diffusore in fibra di carbonio.

I nuovi cerchi in lega leggera sono più larghi di 25 mm e sono montati su pneumatici Pirelli P Zero Corsa da 22”, realizzati specificatamente per la Turbo GT.

Nell’abitacolo non mancano lusso e ricercatezza con rivestimenti in alcantara, sedili in pelle e il sistema d’infotainment PCM 6.0.

Potenza e controllo

Hermann Sturm, il responsabile di prodotto della Cayenne Coupé, ha dichiarato che l’obiettivo di Porsche è stato quello di sviluppare un’auto da pista utilizzabile anche nella vita di tutti i giorni. Per fare ciò, Porsche ha prodotto la Cayenne più estrema di sempre. Non si parla tanto di potenza pura, quanto di dinamica di guida.

640 CV e 850 Nm di coppia. il 4.0 V8 biturbo è stato spremuto a dovere per erogare 90 CV e 80 Nm in più rispetto alla Turbo. Porsche ha modificato il turbo, il sistema d’iniezione e quello di raffreddamento e tanti altri piccoli ma fondamentali aspetti.

Nonostante l’eccellente potenza (molto vicina ai 650 CV della Lamborghini Urus), la Turbo GT non è al livello della Turbo S E-Hybrid, la quale raggiunge i 680 CV grazie al supporto dell’unità elettrica.

Tuttavia, la Turbo GT è più leggera e gestisce meglio la potenza. A dirlo sono i dati ufficiali che parlano di uno scatto 0-100 km/h di 3,3 secondi (mezzo secondo in meno dell’ibrida) e una velocità massima di 305 km/h (la prima Cayenne di sempre a superare la simbolica soglia dei 300 all’ora).

Il lavoro su meccanica e telaio

Il cambio automatico a 8 rapporti ha un tempo di cambiata ancora più rapido, mentre il Porsche Traction Management (il sistema di trazione integrale della Casa) è stato reso più efficiente per l’utilizzo alle velocità da pista.

Particolare anche il nuovo impianto di scarico: i terminali in titanio sono posizionati centralmente e per ridurre il peso è stato rimosso il silenziatore.

Rispetto alla Turbo S E-Hybrid, inoltre, il nuovo modello può contare su una distribuzione dei pesi ancora più elaborata. Gli ingegneri tedeschi, infatti, hanno lavorato a lungo sul telaio abbassando il centro di gravità di 17 mm. In aggiunta, sterzo e ruote posteriori sterzanti sono stati rivisti, esattamente come le sospensioni ad aria che sono più rigide del 15% rispetto alla Turbo.

Porsche ha già aperto gli ordini della Cayenne Turbo GT e i primi esemplari arriveranno in concessionaria a settembre. I prezzi in Germania partono da 196.078 euro, mentre non sono stati comunicati ufficialmente quelli per il mercato italiano.