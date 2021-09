La Macan è uno dei modelli di maggior successo di Porsche negli ultimi anni. Originariamente disponibile anche in motorizzazione diesel, ora il SUV tedesco è in vendita solo nella versione a benzina. È probabile, però, che i cambiamenti e l’evoluzione non siano finiti qui. Dal 2024, infatti, la Macan abbandonerà del tutto le motorizzazioni termiche.

Dal 2024 solo Macan elettriche

A rivelare i piani per il futuro è stato Sebastian Staiger, il direttore della linea Macan, nel corso di un’intervista ad Autocar. Queste le parole del dirigente:

“Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva, ma è probabile che dal 2024 passeremo interamente alla propulsione elettrica. Le normative europee sulle emissioni stanno giocando un ruolo importante in questo momento”.

In effetti, il regolamento Euro 7 che entrerà in vigore dal 2025 prevede limiti di emissioni ancora più stringenti, tanto che diversi costruttori stanno accelerando la transizione all’elettrico.

Il canto del cigno del benzina

È probabile, comunque, che in un primo momento i motori a benzina e quelli elettrici saranno disponibili contemporaneamente nella gamma della Macan.

Porsche Macan restyling GTS Sport Package (2021)

Il nuovo modello è stato già annunciato da Porsche e dovrebbe arrivare nel 2023. Si tratterà del primo prodotto a nascere sulla piattaforma PPE sviluppata congiuntamente da Porsche e Audi per accomodare una nuova generazione di auto elettriche. L’architettura sarà alla base anche dell’Audi A6 e Q6 e-tron.

Potrebbero essere, quindi, gli ultimi anni di vita del motore termico. La Macan è stata recentemente rinnovata con tre varianti di potenza, tutte messe alla prova dal nostro Lorenzo Curatti nello spettacolare scenario delle isole Lofoten. Si parte col 2.0 turbo a 4 cilindri da 265 CV e si arriva fino alla GTS col 2.9 V6 biturbo da 441 CV. In mezzo, c’è la S da 380 CV.