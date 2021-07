In pochi se lo ricorderanno, era il lontano 2010 quanto Porsche ha presentato per la prima volta al Salone di Ginevra una 911 ibrida. Non era una stradale, ma la 911 GT3 R Hybrid destinata alle gare di endurance: aveva un sistema di recupero dell'energia cinetica sviluppato dalla Williams (un vero e proprio KERS) e due motori elettrici a supporto del sei cilindri da 4,0 litri.

Un anno dopo, la macchina è stata aggiornata ed è arrivata la 911 GT3 R Hybrid 2.0, più leggera e con motori elettrici più potenti per essere altamente competitiva nella 24 ore del Nürburgring. Perché questo preambolo? Negli anni si è parlato molto di una possibile 911 ibrida stradale e, forse, questo potrebbe essere il momento giusto. I primi muletti in fase di test, infatti, sono stati avvistati su strada. Ecco le foto spia.

Sembra una Turbo

A prima vista sembrerebbe un prototipo basato su una Turbo standard, ma l'adesivo giallo nell'angolo in alto a sinistra del parabrezza posteriore indica che si tratta di un veicolo a configurazione ibrida. La macchina è stata avvistata al Nurburgring e si capisce subito che non si tratta di una 911 qualunque dato che tutti i finestrini sono oscurati (quasi sicuramente per nascondere le batterie collocate al posto dei sedili posteriori).

Quello che sappiamo

In base ad una dichiarazione rilasciata dal CEO di Porsche Oliver Blume, sembrerebbe che il nome scelto per identificare la versione elettrificata sarà 911 Turbo E-Hybrid, quasi a voler dare priorità alle prestazioni più che all'efficienza. Blume ha continuato dicendo che, probabilmente, adotterà un sistema a 400V e avrà "una potenza molto elevata, così come le prestazioni, e un piacere di guida di alto livello". Una cosa è sicura: non sarà un'ibrida plug-in, per cui non dovrà essere ricaricata dall'esterno.

In una precedente intervista, lo stesso Blume aveva affermato che la variante ibrida sarebbe stata "la 911 più performante di tutte". Questo ci dice che potrebbe essere la Turbo E-Hybrid il modello top di gamma, posizionato sopra le ammiraglie Turbo S e GT2 RS.