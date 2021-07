Gli appassionati più attenti di Formula 1 avranno notato la presenza della star di Hollywood, Tom Cruise, nella gara svolta lo scorso weekend a Silverstone. L’attore 59enne ha assistito alla vittoria dell’idolo di casa Lewis Hamilton e sembrava felice per il sorpasso del pilota inglese ai danni della Ferrari di Charles Leclerc che è poi valso la conquista del Gran Premio di Gran Bretagna.

Tom Cruise, a quanto pare, si trovava nel circuito inglese anche per registrare un video promozionale per Channel 4 alla guida di una Porsche GT3 . E non era solo: con lui c'erano gli ex- piloti di F1 Mark Webber e David Coulthard.

Dal cielo alla pista

Nel filmato l’attore sfida i due a un "combattimento aereo" con la colonna sonora del film Top Gun “Danger Zone" di Kenny Loggins riprodotta in sottofondo. Tom Cruise chiama anche “Iceman” il presentatore di Channel 4 F1, Steve Jones, con chiaro riferimento al personaggio di Tom Kazansky, interpretato da Val Kilmer nel film del 1986.

Nel video il mix di adrenalina e velocità è garantito dalla Porsche GT3 guidata dall’attore che prende il posto ideale dell’F-14 pilotato da Maverick nel film. La clip è piena di riferimenti alla pellicola grazie all'uso di frasi cult come “Sono pericoloso”, “Non ci sono punti per il secondo posto”, fino all’indimenticabile “Sento il bisogno - il bisogno di velocità".

Allusioni al film

Le cambiate della Porsche GT3 vengono sostituite dal suono di mitragliatrice e i sensori di parcheggio anteriori hanno il rumore del blocco del missile. Dopo aver girato per un po’ a Silverstone con il boxer sei cilindri 4.0 aspirato da 510 CV di potenza e 470 Nm di coppia, la troupe inizia a cantare "You've Lost That Lovin' Feelin'" di Johnny Rivers come altra allusione a Top Gun.

Il video con Tom Cruise è stato realizzato da Channel 4 per presentare il Gran Premio di Gran Bretagna di F1, ma vuole ricordare anche l’uscita del nuovo film Top Gun: Maverick, prevista per il 19 novembre.