Una Porsche 911 GT3 tutta nera? Perché no? La Casa tedesca ha utilizzato il proprio programma di personalizzazione Porsche Exclusive Manufaktur per creare un esemplare tutto nero della versione Touring, l’allestimento più “sobrio” della sportivissima GT3.

Il lato oscuro della Touring

La divisione interna di Porsche ha personalizzato la 911 GT3 Touring con una carrozzeria completamente nera e tanti dettagli esclusivi. Ad esempio, troviamo i cerchi in lega da 20” all’avantreno e da 21” al retrotreno in nero satinato, mentre i fari LED sono in tinta scura.

Per il resto, l’allestimento è sempre distinto dall’assenza dell’enorme alettone posteriore. Al suo posto c’è uno spoiler che si estende automaticamente superata una certa velocità per stabilizzare la vettura.

“L’oscurità” delle linee è abbinata alla brillantezza degli interni. L’abitacolo, infatti, presenta rivestimenti in pelle Lipstick Red e inserti neri. Così la Touring acquisisce un tono più “dark” senza rinunciare al lusso e all’iconicità del suo design.

Ha sempre 510 CV

Sotto al cofano c’è sempre il 4.0 a sei cilindri della 911 GT3 da 510 CV. I 469 Nm sono scaricati solo sulle ruote posteriori e le prestazioni assicurate sono davvero esaltanti. Anche nel più sobrio allestimento Touring, la Porsche riesce a fermare il cronometro nello 0-100 km/h in 3,2 secondi e a raggiungere una velocità massima di 317 km/h.

In abbinamento si può scegliere un cambio manuale a 6 rapporti o un automatico doppia frizione a 6 marce. Prezzo e disponibilità della Touring per il mercato italiano devono ancora essere annunciate. Tuttavia, i potenziali acquirenti possono già iniziare a immaginarsi una Porsche personalizzata attingendo alla lista di accessori del programma Exclusive Manufaktur, il quale è disponibile per diversi modelli della gamma.