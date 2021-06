La famiglia della Porsche 911 continua ad allargarsi. Dopo l’introduzione della variante Touring della GT3, ecco la 911 GTS che va ad inserirsi tra la Carrera S e la Turbo.

Nella nuova declinazione della Porsche per eccellenza troviamo più potenza e prestazioni migliori rispetto alla 911 Carrera S.

Il nero le dona

La 911 GTS si distingue dalle altre 911 per i dettagli esterni neri del pacchetto SportDesign. Le novità estetiche comprendono anche lo spoiler nero, cerchi in lega specifici e il badge “GTS” sulle fiancate e nella coda dell’auto. La Targa 4 GTS ha la scritta “Targa” scura, mentre tutti i modelli presentano di serie i fari a LED dotati del Porsche Dynamic Light System Plus.

Nell’abitacolo, la GTS è equipaggiata col volante GT Sport, il pacchetto Sport Chrono, l’app Porsche Track Precision e i sedili Sport Plus con supporti laterali. Inoltre, a livello tecnologico troviamo la generazione più recente dell’infotainment Porsche Communication Management.

In aggiunta, Porsche ha ridotto l’altezza di 10 mm rispetto alle 911 “standard” e installato lo stesso impianto frenante ad alte prestazioni della 911 Turbo. La GTS può essere richiesta anche col pacchetto Lightweight che riduce il peso dell’auto di circa 25 kg attraverso i sedili in fibra di carbonio e la rimozione del divanetto posteriore.

C’è anche col cambio manuale

Al cuore dell’allestimento GTS c’è l’aumento di potenza. Il motore è sempre il 3.0 a sei cilindri boxer, ma con 30 CV extra rispetto alla Carrera S e alla precedente GTS per un totale di 480 CV e una coppia di 569 Nm. Il propulsore può essere abbinato al cambio automatico a doppia frizione PDK a 8 rapporti o al manuale a 7 marce.

In quest’ultimo caso, Porsche ha “accorciato” la leva del cambio di 10 mm per cambiate più rapide. Così la nuova GTS scatta da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, ovvero 3 decimi in meno rispetto alla precedente generazione e alla Carrera S.

La GTS è offerta sia nella variante a trazione posteriore che integrale. Si può ordinare, inoltre, sia in versione coupé che cabriolet. Solo la Targa 4 GTS è disponibile esclusivamente con le quattro ruote motrici.

Il prezzo italiano della 911 Carrera GTS è di 146.743 euro, mentre quello della GTS Cabriolet parte da 161.383 euro. Per le versioni "4" a trazione integrale occorre aggiungere 8.052 euro e la 911 Targa 4 GTS costa 169.435 euro, esattamente come la Cabriolet 4.