I concept sono importanti per le Case auto - soprattutto per i marchi premium - perché anticipano quello che sarà il loro futuro corso di design, o semplicemente una "valvola" di sfogo dove i designer possono dar spazio alla fantasia.

Qui, però, ne abbiamo ben sette. Sì, perché Porsche ha deciso di mostrare 15 concept speciali mai visti prima. E non solo supercar, perché fra queste c'è anche il furgone futuristico Vision Renndienst. Qui, però, ci concentriamo su sportive leggere e auto da corsa.

Porsche 904 Living Legend

Basata sulla Volkswagen XL1 e nata come tributo alla 904 Carrera GTS degli Anni '60, questa piccola belva molto leggera - pesa intorno ai 900 kg - ha la sua chicca più interessante sotto il cofano: nessun quattro cilindri, nessun sei cilindri e tantomeno un otto cilindri. In effetti, c'è un due cilindri V2 ereditato da una moto.

Fotogallery: Porsche 904 Living Legend

12 Foto

Porsche 906 Living Legend

Nel 2005, Porsche ha creato la 906 Living Legend in onore della sua storica omonima, che ha iniziato a correre nel 1966. E benché siano passati quasi 40 anni fra una e l'altra, il muso è rimasto basso come nell'originale.

Fotogallery: Porsche 906 Living Legend

5 Foto

Porsche Vision 916

La Porsche 916 del 2016 è un tributo a un modello "mai nato": in origine, infatti, era uno sforzo per creare una versione più performante della 914, un progetto abbandonato più volte. Ovviamente, nell'estetica non ci sono grosse somiglianze con l'originale, ma è comunque della stessa filosofia: è infatti una versione migliorata della 906 Living Legend qui sopra.

Fotogallery: Porsche Vision 916

4 Foto

Porsche Vision 920

La Vision 920 è una hypercar monoposto senza troppi fronzoli: in effetti, secondo Porsche stessa, è una delle "visioni più estreme di un'auto super sportiva" che la Casa tedesca abbia mai creato. È un'auto da pista basata sulle vetture LMP1, con abitacolo centrale.

Fotogallery: Porsche Vision 920

7 Foto

Porsche Le Mans Living Legend

Una Cayman con il lunotto posteriore diviso. Questo è un modo simpatico per descriverla, guardando uno dei dettagli della concept car Le Mans Living Legend. Di tocchi retrò, comunque, ce ne sono a bizzeffe: ad esempio il tappo del serbatoio montato davanti e i quattro fari anteriori rotondi.

Da notare che il suo design è molto simile a quello del concept 904 Living legend, che vi abbiamo mostrato poco sopra.

Fotogallery: Porsche Le Mans Living Legend

14 Foto

Porsche Vision E

Cavalcando l'onda della Formula E, Porsche ha presentato la Vision E come monoposto elettrica "del futuro", con abitacolo completamente chiuso. Le ruote sono semi-scoperte, lasciando esposte solo alcune componenti meccaniche.

Fotogallery: Porsche Vision E

5 Foto

Porsche 918 RS Concept

Il concetto di base, qui, è semplice: prendere l'ultima supercar della Casa e renderla più affilata possibile. Il team di progettazione ha messo le mani su una 918 Spyder e ha installato nuove componenti meccaniche e aerodinamiche, dando vita alla 918 RS Concept nel 2019.

Fotogallery: Porsche 918 RS Concept