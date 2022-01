È strano che Porsche stia già lavorando ad un aggiornamento della Panamera considerando che l'ultimo restyling è arrivato sul mercato recentemente, tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021.

Negli ultimi mesi, però, i nostri fotografi hanno avvistato più volte delle Panamera camuffate in fase di test in diverse condizioni climatiche, il che suggerisce che da Zuffenhausen stiano lavorano intensamente sul modello: si tratta di un restyling anticipato o di una nuova versione?

Non si sa ancora quando arriverà ma, considerando la parziale mancanza di mimetizzazione, sembra manchi poco al debutto.

Da fuori, cambia soprattutto davanti

Le nuove foto non suggeriscono niente in aggiunta a ciò che abbiamo già visto: l'auto continua a indossare un nuovo paraurti anteriore con modifiche apportate soprattutto alla posizione delle prese esterne.

Sopra la targa si intravede poi una sottile feritoia e sembra che siano state istallate nuove luci di marcia diurne verticali in aggiunta a quelle puntiformi classiche degli ultimi modelli Porsche.

Gli interni saranno una novità

Come sulle altre Panamera avvistate in precedenza, anche su questa sembra ci sia una copertura interna a nascondere il cruscotto, il che suggerisce che Porsche stia lavorando ad un aggiornamento degli interni.

Non si sa ancora quali modifiche verranno apportate rispetto all'organizzazione attuale, ma è probabile che, con il nuovo model year, anche la Panamera adotti la strumentazione completamente digitale che abbiamo già conosciuto sulla Taycan.

Restyling o Turbo GT?

Secondo alcune indiscrezioni, non si tratterebbe di un restyling ma di una potentissima versione Turbo GT, più potente della Turbo S e sulla stessa riga di quanto già visto con il SUV Cayenne. In caso, sotto il cofano monterebbe il V8 biturbo da 4.0 litri da 631 CV e 849 Nm di coppia, ma per il momento nulla è sicuro.

Se Porsche dovesse aggiornare la Panamera, è molto probabile che le modifiche interessino solamente l'estetica dentro e fuori e non i motori che rimarrebbero gli stessi dell'offerta attuale.