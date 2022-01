A giudicare dai numerosi video presenti sul web, il modo migliore per trovare un’auto d’epoca è mettersi alla ricerca di un fienile abbandonato. La più classica delle “cacce al tesoro” per uno youtuber inglese si è conclusa con la scoperta di decine di modelli storici. Difficilmente, però, questi esemplari avranno una seconda vita, dato che sono stati divorati dalla ruggine.

L’amara scoperta

Il video pubblicato da IMSTOKZE dura oltre 20 minuti ed è diviso in due parti. Nella prima, il protagonista percorre un lungo sentiero in una foresta alla ricerca del fienile, mentre nella seconda riprende auto per auto tutti i modelli abbandonati.

Per tanti appassionati di quattro ruote classiche il video rappresenta un vero colpo al cuore.

Le riprese mostrano il terribile stato delle carrozzerie (e non solo) delle auto. In tanti casi, le vetture presentano dei pezzi mancanti come le ruote o parti dell’abitacolo, mentre alcune hanno il telaio completamente arrugginito. Insomma, salvarle sarebbe una missione praticamente impossibile ed è un vero peccato perché un garage come questo potrebbe fare le fortune di qualsiasi collezionista.

Una collezione da sogno

È difficile identificare tutti i modelli presenti, ma è evidente fin dai primi minuti la presenza di diverse Porsche 911 e 356. Le prime sono quasi tutte della generazione 901 venduta tra il 1964 e 1973, mentre le seconde sono ridotte talmente male da essere quasi irriconoscibili. Oltre alle Porsche, comunque, nel video compaiono anche Bentley, Aston Martin, Lotus e Jaguar.

Il protagonista scopre anche una Sunbeam-Talbot 90, un’elegante berlina venduta tra il 1948 e il 1954, la cui Mark II fu guidata anche dal celebre Stirling Moss.

Se tutti questi esemplari fossero stati conservati a dovere, ci ritroveremmo di fronte ad un garage da milioni di euro. Basta pensare che gli esemplari più rari e meglio conservati di 356 possono facilmente superare i 200-300 mila euro, ma in alcuni casi si sfiora anche il milione di euro.