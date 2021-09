Un vero tesoro nascosto in un fienile. Sembra il classico punto di svolta in un film d'avventura, ma è quello che è successo a Jonny Smith durante un episodio di “The Late Brake Show”. Il conduttore e la troupe hanno scoperto una rara Lamborghini Espada abbandonata in una fattoria vicino a Kendal, in Inghilterra. Ecco la storia della sfortunata “Lambo”.

La storia

A giudicare dalle riprese, il fienile sembra abbandonato da decenni. Le intemperie hanno fatto collassare una parte dell’edificio e la polvere ha avvolto completamente l’Espada.

Insieme alla Lamborghini, ci sono anche una Vauxhall Calibra e una Vauxhall Cavalier (conosciute in Europa rispettivamente come Opel Calibra e Ascona). Le due auto sembrano essere state parcheggiate apposta per creare una “barriera” contro eventuali furti della Lamborghini.

L’Espada appare danneggiata, ma non irrecuperabile. Oltre agli evidenti segni della ruggine sulla carrozzeria e sul motore, i topi hanno rosicchiato parte del rivestimento del bagagliaio.

Stando al conduttore, chi possedeva le tre auto aveva preso in affitto il fienile dal proprietario del terreno. Ad un certo punto, senza apparente motivo, ha smesso di pagare la rata mensile e non è mai venuto a reclamare le auto al suo interno.

La prima GT a 4 posti

L’Espada è uno dei modelli più rari prodotti da Lamborghini e fu disegnata da Marcello Gandini, lo stesso autore di Miura e Countach. La Casa di Sant’Agata ne realizzò solo 1.227 esemplari tra il 1968 e il 1978, di cui appena 130 con la guida a destra.

All’epoca rappresentò la prima “Lambo” a 4 posti in grado di combinare comfort e prestazioni elevate. Il motore 3.9 V12 erogava 325 CV e fu portato successivamente a 350 e 375 CV in abbinamento ad un cambio manuale a 5 rapporti o ad un automatico a 3 marce di origine Chrysler. Grazie ad una velocità massima di 260 km/h, l’Espada consentiva prestazioni davvero interessanti per l’epoca.

Chissà se questo esemplare ritornerà in vita con un restauro ad hoc. In questo caso, basandoci sulle precedenti vendite all’asta, l’Espada potrebbe valere tra i 70 e i 175 mila euro.