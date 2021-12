La Porsche Cayenne di attuale generazione ha debuttato nel settembre del 2017 e il marchio tedesco si prepara per l’arrivo dell’aggiornamento di metà carriera del modello, previsto per il prossimo anno.

L’ultima serie di scatti catturati dalle nostre spie mostra un prototipo di Cayenne Turbo Coupé impegnato in test su strada nei pressi delle Montagne Rocciose, negli Stati Uniti.

Aggiornamenti di dettaglio

Le modifiche riguardano soprattutto la zona anteriore che include un frontale leggermente rivisto. La calandra ha un design molto simile all'attuale Cayenne nella fascia centrale, invece si notano prese d’aria laterali di maggiori dimensioni e non compaiono più le piccole aperture nella parte inferiore del paraurti.

Gli adesivi che corrono lungo il profilo dei fari potrebbero ingannare sulla loro forma definitiva, ma dalle immagini sembra che i gruppi ottici siano più sottili. Come spesso accade in occasione dei restyling di metà carriera il posteriore non sembra aver subito particolari cambiamenti. Al momento non presenta alcun tipo di camuffatura, ma attendiamo ulteriori avvistamenti per avere maggiori certezze sul design del retrotreno.

Interni rivisti

Sebbene non siano visibili in questi scatti spia, sappiamo che gli interni saranno rivisti con una nuova console centrale che ridurrà al minimo i comandi fisici, sostituiti da un piccola interfaccia digitale. Debutterà anche un nuovo sistema di infotainment e un inedito pomello del cambio automatico che prenderà ispirazione da quello montato sulla Porsche 911 (992).

La gamma propulsori del modello non dovrebbe ricevere aggiornamenti rilevanti. Ricordiamo che la Cayenne Coupé attualmente in vendita può contare su motori a benzina V6 e V8, disponibili anche con tecnologia ibrida plug-in, con potenze comprese tra 340 e 680 CV. Il restyling sarà presentato nel corso del 2022 e potrebbe arrivare nella concessionarie a partire dalla seconda metà dell'anno.