Insieme alla fuoristrada Dakar, una delle versioni più attese della Porsche 911 è l’ibrida. La prima 911 con motore elettrico continua a macinare chilometri in fase di test, tra le strade innevate della Scandinavia e i cordoli del Nurburgring.

Nelle nuove foto spia, i prototipi della 911 Hybrid mostrano qualche leggera differenza rispetto ad un modello non elettrificato.

Una carrozzeria aggiornata

Prima di tutto, a tradire la natura ibrida della Porsche è l’adesivo giallo presente sul parabrezza che indica la presenza di una batteria e di un motore elettrico.

Entrambi i modelli sono equipaggiati con luci frontali provvisorie (che non saranno confermate nel modello di serie) e con prese d’aria frontali molto particolari. Dietro agli inserti orizzontali, le 911 sono dotate di una serie di strani listelli verticali che potrebbero chiudersi oltre una certa velocità per migliorare i flussi aerodinamici.

Inoltre, entrambe le Porsche presentano un doppio terminale di scarico nero e un roll bar al posto dei sedili posteriori. Da precedenti avvistamenti, comunque, sappiamo che sono in corso collaudi anche su modelli nella classica configurazione 2+2.

Tecnologia da Le Mans

Porsche ha già confermato che la 911 ibrida non sarà plug-in, ma non ha chiarito se si tratterà di un grado di elettrificazione full o mild. In ogni caso, la scelta della Casa tedesca è volta a ridurre le emissioni per non avere problemi con le nuove normative antinquinamento Euro 7. I puristi, comunque, possono restare tranquilli, dato che la 911 non perderà niente in termini di prestazioni o esperienza di guida.

Il brand ha annunciato che utilizzerà la stessa tecnologia della 919 Hybrid vincitrice a Le Mans e c’è da credere, quindi, che il powertrain elettrificato (forse da 700 CV) privilegerà la sportività al contenimento dei consumi.

Ibrida sì, ma non ancora 100% elettrica. La rivoluzione di Porsche non sarà totale visto che per vedere la prima 911 ad emissioni zero bisognerà ancora aspettare a lungo. Intanto, entro il 2025 le 718 Boxster e Cayman abbandoneranno i motori termici per passare esclusivamente alla batteria.