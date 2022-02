Prosegue lo sviluppo della Porsche Macan EV, il primo SUV elettrico della Casa di Stoccarda. Gli ingegneri stanno testando i prototipi nelle difficili condizioni dell’inverno finlandese per mettere alla prova batteria e componentistica prima del debutto previsto per fine 2023.

In una nuova serie di foto spia possiamo vedere altri dettagli del SUV tedesco e scoprire un po’ di più sulle sue forme.

Cambia silhouette

Per i nostri fotografi non è stato semplice “pizzicare” la Macan. Appena si sono accorti della loro presenza, il convoglio di ingegneri ha fatto il possibile per bloccare la visuale sull’auto, addirittura fermando i test per nascondere l’auto sotto un telo.

Un comportamento abbastanza strano se si considera che qualche mese fa è stata proprio Porsche a pubblicare ufficialmente delle foto spia sullo sviluppo della Macan elettrica. In ogni caso, il prototipo non ha ancora assunto il design definitivo, anche se l’impressione è che manchi davvero poco.

Il frontale presenta luci su due livelli, con quelle superiori composte da quattro linee di LED che ricordano quelle della Taycan e del prototipo Mission E del 2015. Il posteriore presenta dei terminali di scarico finti, probabilmente per “confondere” gli osservatori curiosi, ma la parte più interessante è il tetto.

La zona del montante C, infatti, è completamente camuffata e pare che la Macan EV si differenzierà rispetto alle versioni con motore termico proprio per questo dettaglio.

Ricariche rapidissime

Altre foto spia degli scorsi mesi ci hanno permesso di vedere parte dell’abitacolo, nel quale dovrebbe essere impiegata parte della strumentazione della Taycan. Oltre al grande quadro di fronte al guidatore, al centro della plancia sono posizionati lo schermo dell’infotainment e un altro display, con quest’ultimo che probabilmente permette di impostare la climatizzazione.

La Macan EV sarà costruita sulla piattaforma PPE, la stessa che darà vita all’Audi Q6 e-tron. Avrà un’architettura a 800 Volt e supporterà la ricarica rapida fino a 350 kW. Le versioni base della Porsche dovrebbero avere solo un motore elettrico posteriore, mentre quelle più ricche dovrebbero essere equipaggiata con la doppia unità (per la trazione integrale) e le quattro ruote sterzanti.