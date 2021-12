Proseguono i test per la nuova Porsche Macan, quella che sarò disponibile unicamente in versione elettrica e basata sull’architettura Premium Platform Electric, la piattaforma per le auto a zero emissioni del Gruppo Volkswagen sulla quale verrà costruita anche la prossima Audi Q6 e-tron.

I fotografi sono riusciti a immortalare un prototipo del SUV della Cavallina impegnato sulla neve, per testare le condizioni di bassa temperatura. Quello che, secondo i nostri reporter, sarebbe stato un guasto al powertrain ha permesso ai fotografi di mostrarci per la prima volta gli interni della Macan elettrica.

Molti dettagli ancora nascosti

Purtroppo i tecnici Porsche hanno provveduto a coprire immediatamente l’auto con un telo, ma l’unica immagine scattata mostra un abitacolo caratterizzato dalla presenza di un quadro strumenti di grandi dimensioni completamente digitale. E si, sembra essere molto simile a quello della Taycan.

Rivolgendo lo sguardo agli esterni della nuova Porsche Macan si notano i gruppi ottici anteriori con tecnologia a LED che includono le luci diurne e gli indicatori di direzione, mentre i fari principali con funzione di abbaglianti e anabbaglianti sono posizionati più in basso sul paraurti.

Nella zona posteriore lo spoiler attivo nasconde probabilmente la classica barra luminosa orizzontale Porsche che, in questo caso, presenta un luce stop separata dai gruppi ottici, probabilmente una configurazione provvisoria adottata dal prototipo durante i test.

Forse si chiamerà diversamente

Sviluppata da Porsche e Audi, la nuova piattaforma Premium Platform Electric dedicata ai modelli elettrici include caratteristiche tecniche specifiche quali sospensioni pneumatiche, ruote sterzanti posteriori, toque vectoring e velocità di ricarica fino a 350 kW grazie alle batterie da 800 V.

La nuova Porsche Macan a zero emissioni potrebbe avere un nome diverso per distinguerla da quella a propulsione termica, un modello la cui produzione dovrebbe terminare nel 2024. Il debutto del SUV elettrico Porsche è previsto per la fine del 2022.