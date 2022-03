Nel presentare i risultati di un anno record come il 2021 in cui Porsche ha superato per le prima volta la quota di 300.000 auto consegnate, il ceo e presidente Oliver Blume annuncia che la Casa tedesca intende raggiungere una quota elettrica dell'80% nel totale delle sue auto vendute.

Per arrivare a un livello così alto di auto a batteria la Porsche prevede di vendere, nel 2025, metà delle sue auto con tecnologia elettrificata, elettrica al 100% o ibrida plug-in. I passi già stabiliti dal Costruttore passano per un forte investimento nelle strutture di ricarica elettrica HPC, sia Ionity (1.000 entro il 2025) che dedicate esclusivamente ai clienti Porsche.

La Porsche 718 elettrica arriva nel 2025

Nei piani di Porsche c'è anche un ulteriore investimento sulle batterie, a partire da quelle ad alte prestazioni prodotte in serie dalla joint venture Cellforce Group a partire dal 2024.

Un'ulteriore conferma sul futuro elettrico di Porsche arriva poi dalla promessa fatta da Blume sull'arrivo entro la metà di questo decennio della Porsche 718 elettrica a motore centrale, in pratica la versione di serie della concept Mission R.

Utile a quota 5,3 miliardi di euro

Tornando ai risultati finanziari di Porsche va segnalato in particolare un utile di 5,3 miliardi di euro nel 2021 che rappresenta un ampio +27% rispetto ai 4,2 miliardi di euro del 2020. Parliamo quindi di una redditività delle vendite (ROS) del 16,0%, ancora in crescita sul 14,6% dell'anno precedente.

Oliver Blume, ceo Porsche

Nel commentare i risultati e l'attuale situazione internazionale Blume dice:

"Questo risultato aziendale positivo è frutto di decisioni coraggiose, innovative e lungimiranti. Il nostro settore sta affrontando probabilmente la più grande trasformazione della sua storia. Abbiamo impostato una rotta strategica all'inizio e siamo solidi sul fronte operativo. Questo successo è un lavoro di squadra." "Porsche guarda al conflitto armato in Ucraina con grande preoccupazione e sgomento. Continuiamo a sperare in una cessazione delle ostilità e in un ritorno alla diplomazia. La sicurezza e l'integrità del popolo sono di primaria importanza."

Le Porsche più vendute nel mondo

Qui sotto trovate invece i numeri delle immatricolazioni a livello mondiale dei modelli Porsche, una classifica che vede al primo posto la Macan, ma che registra un raddoppio nelle vendite dell'elettrica Taycan al terzo posto in graduatoria.

Porsche Macan Porsche Cayenne Turbo GT Porsche Taycan

Macan - 88.362 (+13%) Cayenne - 83.071 (-11%) Taycan - 41.296 (+106%) 911 - 38.464 (+12%) Panamera - 30.220 (+21%) 718 - 20.502 (-6%)

Totale - 301.915 (+11%)