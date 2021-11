Nel 2017 Porsche aveva svelato un prototipo di Cayman alimentata a batteria, anticipando una potenziale evoluzione a zero emissioni per la sportiva compatta della Casa tedesca.

Ora, meno di cinque anni dopo, abbiamo la certezza che il progetto diventerà realtà. Secondo quanto rivelato dai concessionari Porsche ad Automotive News i modelli Cayman e Boxster 718 saranno completamente elettrici entro il 2025.

I richiami nel design

Le indiscrezioni che parlavano dell’arrivo di una versione elettrificata delle due sportive hanno iniziato a prendere corpo nel 2019 e si sono ulteriormente intensificate con la presentazione del prototipo Mission R alimentato a batteria allo scorso Salone di Monaco. Il concept da corsa ha un frontale di chiara derivazione Taycan e un retrotreno caratterizzato da una barra luminosa che si estende per tutta la larghezza dell’auto.

Come riportato da AN, i concessionari che hanno potuto vedere la nuova Boxster elettrica, hanno ritrovato un design anteriore simile alla Taycan e il fanale posteriore in "configurazione Mission R". Un rivenditore ha confermato alla testata che la spider a zero emissioni sembra "sbalorditiva" e ha un "aspetto sportivo".

L'ultima evoluzione della Cayman "termica"

Il modello dovrebbe debuttare, insieme alla “sorella” 718 Cayman, intorno al 2025 ed è probabile che Porsche stia sviluppando una versione accorciata della piattaforma DPI per contenere il peso delle sportive compatte a batteria.

Rimanendo in tema Cayman l'ultima arrivata è la GT4 RS, la variante ready-to-race presentata allo scorso Salone di Los Angeles. Un'auto sviluppata per le pista, spinta dal 4.0 aspirato da 500 CV della 911 GT3 che le consente di toccare quota 9.000 giri/min e di erogare 448 Nm di coppia tramite una trasmissione automatica a doppia frizione PDK a 7 rapporti.