Il 2023 sarebbe dovuto essere l'anno della Porsche Macan elettrica, ma così non sarà. La presentazione della controparte a batteria del SUV medio tedesco infatti era stata rinviata al 2024, senza però che venissero spiegati i motivi del ritardo.

Ora però è tutto nero su bianco e - come anticipato tempo fa da alcune testate - parte della colpa è legata a Cariad, la divisione dedicata allo sviluppo software del Gruppo Volkswagen. Una business unit fortemente voluta dall'ex numero uno VW Herbert Diess e che, proprio per via dei ritardi, è stata causa del licenziamento del manager tedesco.

Tornando alla Macan elettrica, a dare dettagli sull'allungamento dei tempi ci ha pensato il prospetto informativo pubblicato in occasione della quotazione in borsa di Porsche, un papiro di più di 800 pagine che esamina in lungo e in largo tutto ciò che è avvenuto, sta avvenendo e avverrà in quel di Zuffenhausen.

Galeotto fu il software

Il Gruppo sta attualmente sviluppando, insieme a Cariad e Audi, la piattaforma E3 1.2 da utilizzare per la Macan elettrica" si legge nel documento "che il Gruppo prevede di iniziare a consegnare nel 2024. La piattaforma E3 1.2 è anche destinata a fungere da base per una piattaforma di futura generazione (chiamata E3 1.2 Evo) che implementerà funzioni avanzate, tra cui una guida autonoma migliorata e tecnologie over-the-air ("OTA"), nei futuri modelli".

Fin qui nulla di nuovo, i dettagli arrivano subito dopo.

Porsche Macan elettrica, le foto spia

"Il Gruppo non ha sviluppato in precedenza tale piattaforma e le relative tecnologie, affidandosi agli sviluppi software dei suoi fornitori e non dispone attualmente delle risorse di sviluppo necessarie per farlo in modo indipendente. Il Gruppo dipende quindi in larga misura dalla collaborazione con Cariad per completare la piattaforma E3 1.2. In parte a causa dei ritardi di Cariad e del Gruppo nello sviluppo della piattaforma E3 1.2 il Gruppo ha già dovuto ritardare l'inizio della produzione della Macan elettrica. Il lancio del nuovo SUV elettrico è stato ritardato di un anno a causa di uno sviluppo del software più lento del previsto all'interno del Gruppo Volkswagen".

A questo si aggiungono altri ritardi che potrebbero derivare dallo sviluppo in parallelo, sempre da parte di Cariad, della prossima generazione di software chiamata E3 2.0, per la quale Cariad "potrebbe potenzialmente allocare maggiori capacità e risorse di sviluppo a scapito dell'ulteriore sviluppo della piattaforma E3 1.2".

Porsche Taycan

Nel documento Porsche cita la possibilità di tirarsi fuori dall'accordo con Cariad per quanto riguarda la piattaforma 2.0 e precisa che ogni eventuale decisione verrà presa nel corso del 2023. Eventualità che però comporterebbe il dover sviluppare ogni elemento per conto proprio, elementi "per i quali potrebbe non avere le competenze o le risorse necessarie".

Porsche sottolinea poi come il software E3 1.2 sia un prerequisito fondamentale non solo per il lancio della Macan elettrica, ma anche per tutti i futuri modelli a batteria, compresa la famiglia 718 (Cayman e Boxster) e Cayenne. Ulteriori ritardi quindi avrebbero un forte impatto sul calendario delle presentazioni, con il rischio di doverle far slittare rispetto a quanto preventivato.

Porsche Mission R Concept

Piattaforma SSP, anche sportiva

Il prospetto contiene naturalmente molte altre informazioni, tra le quali quelle relative allo sviluppo delle piattaforme, dalla PPE (per Macan e Cayenne elettriche) e SSP, alla base delle prossime generazioni di Taycan, Panamera e dell'inedito SUV 7 posti annunciato tempo fa, per la quale sarà prevista anche una versione "Sport".

Il render del SUV elettrico 7 posti di Porsche

Non sappiamo ancora come cambierà ma, visto il nome, sarà dedicata alle versioni più potenti delle elettriche della Casa. Ma non alle 718 e 911. Per loro infatti ci sarà una piattaforma modulare dedicata sviluppata da Porsche, indipendentemente dal tipo di motorizzazione.