Nel 2002 la Cayenne debuttò come primo SUV di sempre di Porsche. Anche se i puristi rimasero scioccati, gli ottimi risultati di vendite diedero ragione alla Casa. Lo stesso è successo di recente con la Taycan, l’ammiraglia elettrica che ha superato la 911 tra le auto più vendute del marchio.

Presto Porsche proverà a ripetersi col lancio di un inedito SUV elettrico a 7 posti che dovrebbe arrivare nel 2026 con forme vicine a quelle della nostra ricostruzione grafica.

Una Porsche mai vista prima

È dal 2021 che si è cominciato a parlare di un nuovo SUV per il costruttore di Zuffenhausen. Posizionato più in alto nelle gerarchie rispetto alla Cayenne, questo modello ha – per ora – il nome in codice di K1. Il suo design è stato anticipato durante il Porsche Capital Markets Day dello scorso luglio, con una sorta di teaser che mostrava una silhouette a metà tra un crossover e una berlina.

Successivamente, un render di questo stesso SUV sarebbe stato mostrato alle concessionarie americane durante un evento riservato e svoltosi nel quartier generale di Porsche ad Atlanta. I rappresentanti degli showroom hanno descritto il modello alla stampa statunitense come più lungo e largo di una Cayenne e con una coda “piatta” totalmente diversa da quella presente nell’attuale gamma del marchio.

Ecco perché ci immaginiamo un SUV con linee non convenzionali, con forme tanto muscolose quanto fluide e ispirate in parte alla Taycan.

Al tempo stesso, il posteriore potrebbe essere più simile a quello di una coupé che di un crossover vero e proprio e dovrebbe avere come ispirazione (e rivale sul mercato) la Tesla Model X. Del resto, il SUV americano ha già dimostrato che, pur avendo un lunotto fortemente inclinato, si possono inserire tre file di sedili.

Nuove tecnologie

Mentre le eredi elettriche di Cayenne e Macan saranno sviluppate partendo dalla piattaforma PPE, la K1 si baserà sulla SSP (Scalable System Platform) che verrà utilizzata anche per i modelli top di gamma di Audi, Volkswagen e Bentley. In particolare, il SUV Porsche nascerà dalla variante Sport dell’architettura che dovrebbe consentire di mantenere le caratteristiche di guida sportiva da sempre associate alle vetture del marchio.

Porsche Macan elettrica, le prime foto ufficiali dei prototipi

È molto probabile che la K1 utilizzi un pacco batterie da 800 Volt per migliorare sensibilmente efficienza e tempistiche di ricarica.

Inoltre, viste le dimensioni della vettura (almeno 5 metri di lunghezza) e il suo posizionamento sul listino (si parla di un prezzo base di almeno 150.000 euro) è possibile che Porsche faccia debuttare un nuovo powertrain con batterie e motori elettrici di nuova generazione. Questa stessa tecnologia potrebbe venire impiegata successivamente in altri modelli della Casa.