Nel panorama dei SUV crossover elettrici, uno dei più attesi è senza dubbio la Porsche Macan.

Da tempo la Casa tedesca sta portando avanti i test sui prototipi e recentemente le nostre spie sono riuscite a “pizzicare” altri due esemplari in prova al Nurburgring. Uno di questi sembra davvero pronto ad entrare in produzione.

Un laboratorio su ruote

Il primo prototipo che vi mostriamo nel video è sicuramente il più curioso. Oltre ad adesivi e camuffature sul montante C, questa Porsche monta degli strani supporti sui passaruota e sul telaio che potrebbero servire per raccogliere dati sull’aerodinamica della vettura.

La seconda Macan ,invece, sembra avere mimetizzazioni ridotte al minimo. Il frontale mostra chiaramente i nuovi fari con quattro linee orizzontali derivati dalla Taycan, mentre nella fiancata le proporzioni sono simili alle tradizionali Macan a benzina. D’altro canto, il posteriore sembra ancora molto provvisorio, con un portellone deformato e terminali di scarico finti per “disorientare” i curiosi.

Sta di fatto che, stando a quanto riportato negli scorsi mesi, la Porsche elettrica sarà il primo modello del Gruppo Volkswagen ad essere costruito sulla piattaforma PPE. Successivamente, questa stessa architettura darà vita alla nuova generazione della Taycan.

Nuovi interni e tante scelte per i motori

Negli scorsi mesi abbiamo potuto vedere da vicino una porzione degli interni della Macan elettrica. In queste foto spia siamo riusciti a scorgere una plancia inedita con un grande display centrale dell’infotainment e uno schermo posizionato davanti al guidatore.

Riguardo alle motorizzazioni, invece, non ci sono ancora notizie ufficiali. Pensiamo, comunque, che la Porsche verrà proposta con configurazioni con singolo e doppio motore e a trazione posteriore e integrale.

In ogni caso, non dovremo attendere molto per scoprire tutti i dettagli della Macan a batteria, dato che la presentazione ufficiale potrebbe avvenire già entro il 2022. La commercializzazione, invece, dovrebbe partire a metà 2023.