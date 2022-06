La Porsche Macan elettrica è sempre più vicina, pronta ad affiancare la variante endotermica a partire dal 2023 (con presentazione entro fine 2022) per poi prenderne del tutto il posto negli anni successivi. Una transizione energetica necessaria che manterrà quasi intatto lo stile interno, mentre in abitacolo la Macan emissioni zero si presenterà con un arredamento notevolmente modificato, specialmente nella plancia.

A mostrarcelo ancora una volta ci pensano nuove foto spia di un battaglione di muletti sorpresi durante alcuni test, alcuni dei quali senza i classici pesanti teli a nascondere del tutto la strumentazione e il monitor centrale.

Aria di Taycan

Partiamo proprio dalla strumentazione, visualizzata su un monitor leggermente curvo la cui grafica riprende i classici elementi circolari di Porsche. Lo stile è molto simile a quello della Taycan, con lo schermo che pare "appoggiato" sul piantone dello sterzo, ma con una diagonale apparentemente inferiore ai 16,8" della sorella maggiore.

Davanti è sistemato il volante a 3 razze con vari pulsanti - fisici - per gestire strumentazione e infotainment, mentre in basso a destra è sistemato il selettore circolare per le varie modalità di guida.

Al centro della plancia, in posizione leggermente ribassata, è sistemato il monitor touch per l'infotelematica, sormontato (pare) da sottili bocchette dell'areazione. Al di sotto, sul tunnel centrale, sono invece presenti i comandi del climatizzatore con levette fisiche. Non fate invece caso ai grossi pulsanti rossi, necessari per "staccare" tutto durante i test e chiaramente destinati a scomparire sulla Porsche Macan elettrica di serie. Non si capisce invece se davanti al passeggero sarà presente o meno un terzo display.

Stili differenti

Venendo all'esterno, le varie Macan emissioni zero fotografate presentano design differenti a livello di paraurti e luci, segno di come ci saranno differenti trattamenti estetici a seconda delle varie versioni del SUV medio Porsche che entreranno in commercio.