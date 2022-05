Porsche non abbandona la Panamera, anzi. Nonostante stia soffrendo la competizione interna di SUV e modelli elettrici, l’ammiraglia tedesca continuerà a vivere con una nuova generazione in arrivo nei prossimi anni.

Da tempo la Casa sta testando i prototipi, ma questa è la prima volta che, grazie alle nostre foto spia, riusciamo a salire a bordo del nuovo modello e a vedere tutte le novità tecnologiche.

Legata alla Taycan

Se l’abitacolo vi sembra famigliare è perché diversi elementi sono ripresi dall’elettrica Taycan. Nello specifico, la strumentazione digitale che occupa tutta la plancia deriva proprio dall’ammiraglia ad emissioni zero di Stoccarda. Con questa scelta, gli interni della Panamera effettuano un notevole upgrade rispetto alla generazione attuale, con quadro strumenti configurabile, il sistema d’infotainment centrale e uno schermo dedicato al passeggero anteriore.

A derivare dalla Taycan è anche la disposizione dei comandi e la presenza di alcuni controlli capacitivi sul tunnel centrale rivestito in Piano Black.

Tra l’altro, sullo schermo del sistema infotelematico appare anche la sagoma di quella che potrebbe essere la nuova Panamera. È difficile distinguerne esattamente i contorni, ma sembra che il nuovo modello porterà con sé una sezione frontale totalmente rivista e linee ancora più sportive.

Sempre più ibrida (e potente)

Arrivando alle motorizzazioni, la Porsche Panamera continuerà ad essere offerta con propulsori termici e varianti ibride plug-in. In particolare, alcuni rumors parlano di versioni ancora più potenti derivate dal 2.9 V6 e dal 4.0 V8 grazie al supporto di un’unità mild hybrid per rendere ancora più interessanti le prestazioni e ridurre sensibilmente consumi ed emissioni.

Confermate anche le Panamera E-Hybrid che potrebbero ricevere un powertrain di nuova generazione per migliorare non solo i dati prestazionali, ma anche l’autonomia in modalità elettrica e le tempistiche di ricarica.

Prima del debutto, comunque, ci sarà modo di raccogliere altre informazioni. L’anteprima mondiale della Porsche dovrebbe avvenire solo nel corso del 2023.