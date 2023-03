La Porsche 911 più estrema di tutte riceverà una motorizzazione elettrificata. A dare le prime informazioni sulla prossima GT2 RS è Autocar, che ha snocciolato alcuni dettagli sul modello che verrà presentato nel 2026.

Un cambiamento epocale per Porsche, ma che sarà sempre all’insegna delle altissime emozioni, con una tecnologia derivata dalla 963 LMDh, la monoposto impiegata nel campionato endurance.

La "spinta" dell’elettrico

La GT2 RS potrà contare su un powertrain di tipo mild hybrid, con il motore termico supportato da una piccola unità elettrica capace di garantire una spinta extra in determinate fasi di guida. La supercar sarà anche in grado di viaggiare a emissioni zero per brevi tratti, ma ovviamente il focus di questa tecnologia riguarderà prima di tutto le prestazioni pure.

Fonti anonime interne a Porsche si sono limitate a dire che questa la GT2 RS avrà più di 700 CV e una coppia "significativamente più elevata" dei 750 Nm del modello attuale.

Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25

E il peso? Da sempre la Porsche 911 GT2 RS si è sempre distinta per una grande leggerezza, soprattutto grazie al pacchetto Weissach, improntato alla massima aerodinamica e al contenimento del peso. Secondo la testata inglese, Porsche sta già lavorando su questo aspetto e prevede che l’intero sistema elettrico aggiungerà solo 100 kg alla vettura rispetto alla generazione attuale.

La piccola batteria (che si ricaricherà in frenata e durante la marcia) sarà posizionata dietro i sedili posteriori, mentre il motore elettrico sarà inserito nel cambio. Questa configurazione farà sì che il bilanciamento dei pesi sia spostato sull’asse posteriore, con un rapporto 39:61 e un feeling di guida che non dovrebbe essere troppo diverso dalle altre GT2 della storia.

Tra l’altro, questa soluzione sarà utilizzata come base di partenza per una nuova generazione di motori che saranno proposti sulle future 911, anche quelle meno potenti.

Una volta sul mercato, non saremmo sorpresi di vedere questa Porsche impegnata in un tentativo di record al Nurburgring per detronizzare la Mercedes-AMG One.