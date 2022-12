Senza alcun dubbio la Porsche 911 Dakar è stata una delle auto più ammirate e discusse dell'ultimo Salone di Los Angeles. A lungo rumoreggiata è stata svelata definitivamente alla kermesse statunitense, suscitando interesse e raccogliendo già un gran numero di ordini. Ma avrebbe senso trasportare il suo nome anche su altri modelli?

La stessa domanda se la stanno ponendo in quel di Zuffenhausen. A dirlo è stato il CEO del Gruppo Volkswagen, Oliver Blume, in un'intervista rilasciata a Car Magazine. Secondo quanto rivelato dal manager tedesco infatti la Cavallina starebbe analizzando il mercato per capire se versioni analoghe di altri modelli della Casa potrebbero essere apprezzati da una nuova generazione di clienti.

Una nuova famiglia

Se la risposta dovesse essere positiva quindi potrebbe nascere una nuova gamma di modelli battezzata proprio Dakar, ad affiancarsi alle versioni GT, GTS ed Heritage Design, con una vocazione da offroad. Ma senza esagerare.

"Perché non aggiungere un nuovo pilastro vicino ai modelli GT e alle sportive più tradizionali? Perché non anche una gamma off-road?”

La Porsche 911 Dakar ha livrea dedicata e assetto rialzato di 50 mm rispetto a una 911 normale

Secondo Blume, altre Porsche sportive con capacità da fuoristrada potrebbero soddisfare la domanda di una nuova fetta di clienti, in alcuni dei nuovi mercati della Casa o più giovani. Non dovremmo stupirci dunque se un domani dovesse arrivare una Porsche 718 Cayman Dakar.

La nuova Porsche 911 GT3 RS celebra i 50 anni della Carrera RS 2.7

Ricordare il passato

Secondo il CEO, uno degli obiettivi della Casa per il futuro dovrebbe essere quello di evocare il proprio glorioso passato, cercando di produrre modelli ispirati alle auto più famose e dai nomi più celebri, come è stato per la 911 Targa 4S Heritage Design Edition oppure per la nuovissima 911 GT3 RS con livrea ispirata a quella della Carrera RS 2.7.