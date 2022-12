La nuova generazione della Porsche Panamera è in lavorazione da tantissimo tempo. Le prime foto spia risalgono al maggio 2021 e i nuovi scatti che arrivano dal Nord Europa fanno capire che il marchio tedesco stia ancora affinando diversi aspetti della sua ammiraglia.

Attesa per il 2023, la nuova Panamera potrebbe essere ancora più “piccante”, soprattutto in termini di motorizzazioni.

Preparazione sportiva

Rispetto agli scorsi avvistamenti, non ci sono particolari novità nel prototipo della Porsche. L’auto sembra praticamente pronta per un debutto ufficiale, anche se sono ancora presenti adesivi e pannelli coprenti su parte del frontale. L’anteriore, infatti, dovrebbe cambiare per alcuni dettagli, così come il posteriore, che dovrebbe ricevere nuovi inserti nei paraurti e una nuova grafica dei fari LED.

Nuova Porsche Panamera, le foto spia sulla neve

L’aspetto più interessante della Porsche, però, è la presenza dei cerchi monodado a 10 razze e di un impianto frenante visibilmente maggiorato. Di solito, questi accorgimenti sono utilizzati da Porsche per modelli estremamente potenti o speciali pacchetti opzionali.

Oltre 700 CV

In realtà, tratta del secondo avvistamento di un modello di questo tipo, dopo le foto spia dello scorso agosto. È possibile, quindi, che la Casa stia continuando a lavorare su una versione ibrida plug-in ancora più scatenata rispetto alla Turbo S E-Hybrid da 700 CV.

Le foto spia della nuova Porsche Panamera

Ma l’ammiraglia di Zuffenhausen non sarà solo termica. Stando ai rumors degli scorsi mesi, intorno al 2025 dovrebbe arrivare anche una versione 100% elettrica basata sulla piattaforma SSP. Questa stessa architettura darà vita alla seconda generazione della Taycan e a un nuovo SUV elettrico a 7 posti.

Prima, però, ci sarà la Panamera con motorizzazioni a benzina e ibride, con un debutto previsto nella seconda metà del 2023 e l’arrivo in concessionaria nel 2024.