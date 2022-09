Da tempo Porsche è impegnata nei test su strada relativi al restyling della Panamera che dovrebbe debuttare nel 2023. Il futuro dell’ammiraglia tedesca, però, potrebbe essere ancora più ambizioso.

Secondo Autocar, la nuova generazione (in arrivo nella seconda metà del decennio) è già nei primi stadi di sviluppo e sarà solo elettrica. La nuova Panamera potrebbe essere il modello a batteria più lussuoso di Porsche visto che dovrebbe posizionarsi al di sopra della Taycan.

La più completa di tutte

Stando sempre alla testata inglese, la futura Panamera elettrica si baserà sulla piattaforma SSP, la quale dovrebbe dare vita alla seconda generazione della Taycan e ad un nuovo SUV elettrico a 7 posti. L’ammiraglia sarà più grande della Taycan e avrà dimensioni molto simili all’attuale Panamera Executive a passo lungo, con quest’ultima che può contare su una lunghezza di 5,20 metri e un interasse di 3,10 m.

Porsche Panamera restyling, le foto spia

Le proporzioni importanti permetterebbero un’elevata abitabilità e, soprattutto, un grande spazio nel pianale per pacchi batterie ancora più efficienti e potenti. A tal proposito, Porsche sarebbe al lavoro su un’architettura a 800 Volt più avanzata con maggiore densità energetica e autonomie superiori rispetto agli attuali powertrain.

Non solo Panamera

In ogni caso, la Panamera elettrica non sostituirà interamente le versioni con motore termico. Come detto, il restyling della Porsche uscirà nel 2023 e sarà proposto con propulsori a benzina rinnovati nella potenza e nell’efficienza.

La Casa dovrebbe mantenere la produzione fino alla fine del decennio, con queste varianti che potrebbero affiancare la Panamera EV (la quale potrebbe ricevere un altro nome) per alcuni anni. La strategia, quindi, sarebbe simile a quella delle nuove Macan e Cayenne, le quali saranno vendute sia con motore termico che a batteria.

L’unica Porsche che non adotterà un propulsore 100% elettrico entro il 2030 sarà la 911. Per la sportiva di Zuffenhausen, comunque, è in arrivo una versione ibrida nel 2023.