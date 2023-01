La gamma di 911 di Porsche è così ampia che per passarla in rassegna servirebbe quasi una giornata. Questo tuttavia non significa che i tecnici di Zuffenhausen abbiano finito di ampliarla. Il marchio tedesco sta preparando una versione ibrida che abbiamo visto allenarsi al Nurburgring già prima dell'estate. Ora, il presidente dell'azienda, Oliver Blume, ha aggiunto qualche dettaglio sulla novità in arrivo.

In un'intervista a Car Magazine, Blume ha detto che Porsche intende "aggiungere un'ibridazione molto sportiva alla 911". Quasi un anno fa, Oliver Blume aveva detto che non sarebbe stata di tipo PHEV, probabilmente perché avrebbe aggiunto troppo peso. Si tratterà invece di un ibrido a ricarica automatica con tecnologia adattata alla 919, la vettura da corsa di durata vincitrice di Le Mans.

Per Porsche, il futuro è elettrico

Secondo le più recenti stime di Porsche, entro la fine del decennio oltre l'80% delle vendite annuali sarà rappresentato da ibridi e veicoli elettrici. In questo arco di tempo verrà aggiunta alla gamma una 911 ibrida, ma un modello puramente elettrico è stato escluso fino al 2030 (qui tutte le novità Porsche in arrivo nel 2023).

Prima che la 911 diventi ibrida, Porsche ne ha guidata una piuttosto particolare. Per segnare l'inizio della produzione di carburante sintetico, il serbatoio dell'auto sportiva a motore posteriore è stato riempito con eFuel ricavato da acqua e anidride carbonica utilizzando l'energia eolica.

Si tratta di qualcosa di più di un semplice esperimento, poiché l'azienda intende aumentare la produzione di questo carburante quasi del tutto neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2 fino a 550 milioni di litri all'anno entro il 2027.

Foto - Porsche 911 GTS ibrida, le foto spia

Sarà "l'ultima"

Oliver Blume ha dichiarato a Car Magazine che la 911 "sarà il modello che guideremo finché potremo con un motore a combustione".

In altre parole, sarà l'ultimo modello della gamma a perdere il motore a combustione, che sarà abbandonato dalle più piccole Boxster e Cayman nel 2025, mentre la prossima generazione di 718 sarà esclusivamente in versione EV.