Questa primavera Porsche ha portato in pista la 911 ST, un’edizione speciale che si rifà a un modello degli Anni ’70 e che dovrebbe basarsi sulla GT3 Touring. Porsche infatti sta lavorando a una famiglia di tre versioni heritage della 911; la prima è stata la 911 Sport Classic e la prossima dovrebbe essere la 911 ST, attesa per quest'anno.

Ora abbiamo una nuova serie di foto spia che ce la mostrano sulla neve.

Stretta parente della GT3 Touring

Questa nelle foto potrebbe sembrare un normale prototipo di 911, ma ci sono alcuni segnali che ci dicono che si tratta effettivamente della nuova versione ST. Ad esempio, il tetto a doppia goccia è tipico della 911 Sport Classic, il primo membro della famiglia 911. Le quattro ruote con bloccaggio centrale sono inoltre una caratteristica che abbiamo già visto sulla Porsche 911 GT3 Touring.

Parlando della GT3 Touring, la 911 ST sarà effettivamente basata su di lei. Se Porsche deciderà di mantenere il motore senza modifiche - e questo è quanto affermano diverse fonti - il modello ST avrà sotto il cofano un 4.0 da 510 CV e 469 Nm. A questo punto sembra certa la presenza di un cambio automatico, anche se non sappiamo se la Casa di Stoccarda penserà anche ad una variante con cambio manuale.

Foto spia - Porsche 911 ST Porsche 911 GT3 Touring (2021)

Porsche Heritage

La 911 ST, come dicevamo, sarà venduta come un'edizione speciale ispirata a un modello da corsa in piccola serie dei primi anni Settanta da cui trarrà il design e l'emblema Porsche Heritage, probabilmente nascosto sotto il cerchio nero sul coperchio della rete del motore nella parte posteriore.

Non c'è da aspettarsi grandi cambiamenti estetici rispetto alla 911 GT3 Touring standard, ma sicuramente ci saranno alcuni tocchi di ispirazione retrò qua e là.

Se le nostre informazioni sono corrette, ci aspettiamo di vedere la 911 ST quest'anno. Poi, dopo di lei, sarà la volta di una 911 Carrera RS rivitalizzata.