Una novità molto interessante potrebbe essere dietro l'angolo. Non ci sono informazioni ufficiali, ma - stando a Car Magazine - una nuova Porsche Speedster potrebbe debuttare al Salone di Los Angeles, in programma dal 17 al 26 novembre.

Sebbene sia davvero presto per parlarne, già si ipotizza che avrà un aspetto simile a quello della Speedster precedente, uscita di scena circa due anni fa. Come le precedenti 911 Speedster, la nuova sportiva potrebbe avere un parabrezza ribassato o fortemente inclinato e una capote in tela.

Come potrebbe essere

Il motore più probabile per una Speedster su base 992 sarebbe il motore ad aspirazione naturale da 4,0 litri di Porsche che, ad esempio, equipaggia la 911 GT3. Tradizionalmente, le Speedster sono Porsche con capote manuale, ma, secondo i colleghi di Car, la 992 Speedster si potrebbe discostare dalla tradizione offrendo una capote elettrica come optional o persino come dotazione standard; inoltre ci sarebbe la possibilità di uno spazio aggiuntivo per i bagagli dietro i sedili.

Porsche 911 Speedster, il canto del cigno della 991

Il 2023 è un anno importante

La Speedster, lo ricordiamo, risale agli anni Cinquanta, quando Porsche la creò come versione ridotta della 356 per le corse. Il nome è stato ripreso nel 1989 per un'edizione speciale della 911 originale, prima di essere sostituito dal nuovo modello 964.

I collezionisti si riversano negli showroom Porsche ogni volta che viene lanciata una nuova Speedster, accaparrandosi ogni esemplare disponibile, anche per questo è probabile che ci sia qualche novità in vista, del resto quest'anno Porsche festeggia il suo 75esimo anniversario e un'edizione speciale della 911 Speedster sarebbe una perfetta ciliegina sulla torta.

Nell'attesa di saperne di più, vale la pena ricordare la Porsche 911 Speedster rinata con uno stupendo restomod nel 2021, quando Gunther Werks ha riportato in vita la Porsche 911 Speedster del 1995. Una speciale Speedster è realizzata anche quest'estate per Pebble Beach: il preparatore tedesco Porsche RUF ha portato all'evento internazionale la sua Bergmeister, una speciale speedster ispirata alle cavalline di Stoccarda del passato, ma con tanta nuova tecnologia.