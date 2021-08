La Porsche 911 Speedster generazione 993 è uno dei modelli più rari mai usciti dalla fabbrica di Zuffenhausen. La Casa tedesca ha realizzato appena due esemplari, uno per il designer Ferdinand Alexander Porsche (il nipote del fondatore del marchio) e l’altro su commissione per l’attore americano Jerry Seinfeld.

Il tuner statunitense Gunther Werks ha reinterpretato in chiave moderna l’eslcusiva supercar mostrando il risultato alla Monterey Car Week.

Leggera e raffinata

La 993 Speedster Remastered ha mantenuto le forme vintage del modello originale, ma è stato completamente rivisto nella dotazione e nella struttura. La Porsche, infatti, ha ricevuto una forte iniezione di fibra di carbonio per rendere la carrozzeria più leggera e al passo con i tempi. Il risultato è una supercar pesante appena 1.175 kg.

Troviamo il carbonio praticamente ovunque, a partire dallo splitter anteriore e dai roll-bar. A essere in fibra di carbonio sono persino il cofano posteriore e il telaio del parabrezza.

Per il resto, la Porsche presenta un look davvero senza tempo distinto dalla verniciatura Peninsula Cypan e dagli interni con rivestimenti arancioni e in pelle verde. I terminali di scarico, invece, sono realizzati in Inconel e sono stampati in 3D.

Potenza moderna

La 911 utilizza sospensioni a controllo elettronico firmate JRZ e sono regolabili nelle tre modalità Composed, Sport e Sport Plus. L’impianto frenante Brembo assicura maggiore sicurezza rispetto a quello del modello originale del 1995. Nuovo anche il motore della Porsche: un 4.0 a sei cilindri da 441 CV e 454 Nm di coppia capace di allungare fino a 7.800 giri.

La potenza è trasmessa alle sole ruote posteriori tramite un cambio manuale a 6 rapporti Getrag G50. La Porsche di Gunther Werks è destinata a essere meno rara dalla Speedster Originale, ma sarà comunque disponibile per pochi. L’azienda programma di iniziare la produzione dei 25 esemplari nei primi mesi del 2022.