Il Concorso d'Eleganza di Pebble Beach quest'anno si è popolato con le auto più belle degli ultimi tempi, una di queste è arrivata direttamente dalla Germania.

Il preparatore tedesco Porsche RUF ha portato all'evento internazionale la sua Bergmeister, una speciale speedster ispirata alle cavalline di Stoccarda del passato, ma con tanta nuova tecnologia.

Chiamata anche con il nome in codice Project RBS, la Bergmeister si ispira alle auto da corsa Porsche del passato, in particolare alla leggendaria Porsche 906, alla celebre 909 Bergspyder e alla 718 RS 60 Spyder.

Tony Hatter, il progettista dell'ultima Porsche 911 raffreddata ad aria, la 993, è l'uomo dietro lo stile e il design della Bergmeister e questo si vede. La speciale speedster è infatti stata realizzata completamente in fibra di carbonio e dotata di tanti elementi tecnologici tipici dei restomod del preparatore tedesco.

Primo tra tutti un nuovo impianto di illuminazione a LED, ideato per essere fornito anche ad altri clienti e perfettamente adattabile a tutti i modelli Porsche 993. L'intero abitacolo, poi, è stato rifinito e rivestito in Alcantara nera, compreso il volante.

Parlando di meccanica, il motore boxer a sei cilindri da 3.6 litri turbo, raffreddato ad aria e a carter secco è stato abbinato a un cambio manuale a sei marce. Riprogettato interamente da RUF, è in grado di produrre fino a 450 CV e 599 Nm di coppia.

Alois Ruf, proprietario di RUF Automobile GmbH, ha commentato:

Quando abbiamo iniziato a costruire le nostre automobili nel 1974, era tutto per il brivido della guida. Siamo onorati di essere presenti a The Quail e di celebrare la passione per la guida con i nostri amici. Bergmeister incarna l'esperienza di guida più elementare, mentre l'SCR mette in evidenza le ultime offerte tecnologiche del nostro team a Pfaffenhausen.