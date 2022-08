Gunther Werks è un atelier specializzato nel dare una nuova vita alle Porsche degli anni ’90. Dopo aver presentato nel 2021 una riedizione della 911 Speedster, alla Monterey Car Week 2022 il costruttore ha stupito ancora una volta con la Project Tornado.

Basata sulla 911 Turbo generazione 993 con motore raffreddato ad aria, la creatura di Zuffenhausen è stata modificata da cima a fondo con potenza e look più moderni.

Leggera e cattivissima

Esteticamente, la 911 di Gunther Werks può sembrare simile a quella originale. Eppure, è stata cambiata in quasi ogni pannello. Al di là del puro design, l’intervento è stato realizzato col preciso scopo di tagliare drasticamente il peso dell’auto e c’è da dire che l’obiettivo è stato centrato. Sfruttando fibra di carbonio e materiali compositi, l’officina è riuscita a ridurre il peso di 225 kg fermandosi ad un totale di 1.225 kg.

Resta il fatto che questa 993 è molto più aggressiva dell’originale grazie ad un kit carrozzeria più largo, un nuovo frontale e passaruota giganti per ospitare le voluminose prese d’aria e le ruote con cerchi in lega che si rifanno ai Fuchs del modello degli anni ’90.

L’abitacolo è modernissimo, con sedili con telaio in carbonio e cinture di sicurezza a 5 punti, rivestimenti in pelle e alcantara e un supporto centrale per montare uno smartphone o un tablet e usarlo come infotainment. E sulla Porsche sono presenti anche i comandi per le modalità di guida e per attivare il sollevamento idraulico dell’anteriore, in modo da evitare fastidiose “toccatine” quando si affronta un dosso o un dislivello.

710 CV solo per la pista

La Project Tornado ospita un 4.0 V8 biturbo sviluppato dalla Rothsport Racing. Il motore presenta numerose soluzioni derivate dal mondo del motorsport e un impianto sportivo in Inconel (stampato in 3D), come nelle monoposto di Formula 1. Durante la guida “rilassata”, l’8 cilindri raggiunge un massimo di 608 CV, ma se si attiva la modalità Track si ha accesso a tutti i 710 CV e 759 Nm erogati attraverso un cambio manuale a 6 rapporti.

Prestazioni e prezzo sono ancora sconosciuti, ma la Casa ha annunciato che presto si trasferirà a Laguna Seca per alcuni test approfonditi sul circuito. Per allora speriamo di avere aggiornamenti su questa incredibile 911.