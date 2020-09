7 / 12

L'azienda tedesca si è sempre distinta per i suoi interni estremamente accattivanti, e il rivestimento in pelle rossa di questa versione lo dimostra.

Il resto degli elementi invece non era troppo diverso da quelli presenti su una “normale” 911 Serie 997, fatta eccezione per i pedali in alluminio lucidato, il volante con inserti in fibra di carbonio e il tetto in Alcantara nero.