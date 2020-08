2 / 9

Velocità massima: 280 km/h

Accelerazione 0-100 km/h: 2,8 secondi

Le attuali vetture a batteria di seconda generazione impegnate campionato di Formula E hanno una velocità inferiore rispetto alla maggior parte delle altre serie, che si “ferma” a 280 chilometri.

Bisogna però considerare che sono progettate per correre sulle strade più strette di circuiti cittadini e non sulle piste larghe e levigate che consentono alla Formula 1 o alla IndyCar di raggiungere le loro elevatissime velocità massime.

Per questo motivo, alle attuali condizioni non è corretto confrontare le prestazioni assolute di una monoposto elettrica con quella un'auto di F1. La Formula E è progettata per duelli ravvicinati e anche in questo caso l’obiettivo primario non è la velocità massima.

Tuttavia, grazie alle caratteristiche dei loro propulsori le monoposto di Formula E possono accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, e almeno in questo sono in diretta concorrenza con MotoGP e F1.