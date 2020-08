2 / 12

Le reinterpretazioni della calandra a doppio rene, sempre più stilizzate ed imponenti, hanno fatto discutere già su Serie 7 e X7, ma a quanto pare quella della media coupé ottiene un effetto ancora più divisivo.

Eppure, che piaccia o no, questa soluzione estetica resterà in circolazione per un po’, e varrà anche per M3 e M4 Coupé. Finiremo per abituarci?