Oggigiorno le auto elettriche offrono un'autonomia più che dignitosa, ma nel 2012 non era affatto così. Poi arrivò la Opel Ampera, cugina della Chevrolet Volt, con la sua soluzione che prevedeva di incorporare un motore a benzina non per alimentare l'auto, ma per generare elettricità.

Ciò significava che l'auto poteva essere utilizzata per lunghi spostamenti senza problemi, poiché poteva percorrere più di 600 chilometri senza fare rifornimento. Un'elettrica con range extender (o, per meglio dire, un'ibrida seriale) ricordata non per le vendite stratosferiche, ma per la tecnologia capace di far superare la range anxiety.