I prossimi mesi promettono di essere entusiasmanti per chi ha tra i suo interessi l’auto elettrica, vale a dire sia per i costruttori sia per i sempre più numerosi aspiranti acquirenti: entro il 2021, infatti, quasi tutti i marchi lanceranno sul mercato una o più auto a emissioni zero completamente nuove.

E con nuove intendiamo dire nate per essere (anche) elettriche, dunque chiamate a sostituire - in molti casi - vetture precedenti basate su piattaforme tradizionali e adattate alla propulsione elettrica, come primo passo verso la transizione massiccia dei prossimi anni.

Spaziose, con una buona autonomia e con prezzi allettanti

Le nuove auto elettriche di ultima generazione nascono invece su basi indipendenti, offrono molto spazio e una buona autonomia e, cosa importante, puntano a raggiungere prezzi meno distanti dalle loro omologhe tradizionali ed equi rispetto alla sostanza, diventando addirittura allettanti con i molti incentivi varati nei vari Paesi per sostenere la mobilità a zero emissioni.

Ecco 10 modelli in arrivo entro un anno al massimo che vale la pena aspettare.