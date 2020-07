2 / 12

Non solo velocità di punta stellari per la Chiron, ma anche curve e in particolare quelle dell'Inferno Verde, per testare le caratteristiche della loro nuova hypercar.

Oltre 150 curve immerse nel verde della Germania centro-orientale, dove i tecnici hanno saggiato le doti della Chiron più leggera di 50 kg e provvista della grande ala fissa larga 1,80 metri.