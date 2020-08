4 / 12

La Bayerische Motoren Werke - meglio nota come BMW - ha un logo pieno zeppo di simbologie. Il primo cerchio nero è un residuo del logo dell'azienda Rapp, su cui si è sviluppata.

Al suo interno c'è un secondo cerchio all'interno del quale sono presenti due colori, blu e bianco a spicchi alternati. È semplicemente la bandiera invertita della Baviera, ma secondo alcuni rappresenta anche il motivo stilizzato di un’elica che gira.

Non per niente, spesso ci si riferisce a BMW come alla “Casa dell’Elica”.