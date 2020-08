2 / 10

I clienti della prestigiosa Rolls-Royce si aspettano che i loro veicoli siano i migliori prodotti al mondo soprattutto per quanto riguarda il comfort.

Ma la Casa inglese ha rischiato di perdere questo titolo in favore di una molto più popolare, per quanto dall’ottima reputazione, come Citroën.

Il marchio francese, che ha lanciato le sospensioni idropneumatiche con il modello DS, aveva un livello di comfort molto più elevato rispetto al resto del panorama.

Dunque, nel 1965, quando sviluppò la nuova Silver Shadow, chiese a Citroën di cederle i diritti per quella tecnologia. Il risultato? L’elegante e comodissima berlina inglese montava sospensioni Citroën.