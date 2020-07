4 / 9

La Dodge Caliber, strano esperimento di crossover due volumi e 5 porte, arrivò quando Chrysler e Daimler stavano praticamente firmando le carte per il divorzio.

La Caliber - americana che più americana non si può dal punto di vista estetico - fu realizzata sulla base di una piattaforma giapponese, quella GS della Mitsubishi Outlander XL.

Entrambe del 2006, sfruttavano tecnologie nipponiche anche per i motori a benzina e per la trasmissione a variazione continua Jatco. Sulla stessa base videro la luce anche la Jeep Liberty (da noi Cherokee) e la Jeep Compass, in tutto e per tutto gemelle dell’Outlander dal punto di vista tecnico.