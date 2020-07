3 / 10

C’è stato un momento in cui i Diesel iniziavano ad essere visti come motori adatti alle corse. Soprattutto su marchi come Audi, che proprio a propulsori a gasolio si affidata per vincere alla 24 Ore di Le Mans. Nel 2008 la Casa del Quattro Anelli presentò la R8 V12 TDI Concept, un’auto che purtroppo non vide mai la luce e che sfruttava quello stesso motore che alimentava la Q7 di prima generazione.

L’auto poteva contare su ben 500 CV di potenza e, proprio per questo, aveva prestazioni migliori della R8 V8. Altra super-esclusiva su base R8 fu la e-tron, 462 CV di potenza e zero emissioni, essendo interamente elettrica. Quella però arrivò sul mercato, sebbene in sole 100 unità, ad un prezzo di circa un milione di euro.