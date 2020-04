Continua la nostra rassegna alla scoperta dei volti noti di YouTube relativamente al mondo dell'auto e dopo avervi fatto conoscere Jason Fenske di Engineering Explained, con cui farsi una cultura in materia di tecnica, oggi vi facciamo conoscere Alexandra Mary Hirschi (Harvall da nubile), per tutti Supercar Blondie.

Il suo canale è uno dei più grandi di tutto il network, con 3,35 milioni di iscritti; una cifra che, ad esempio, supera di gran lunga anche quelli di Tim Burton, aka Shmee 150. A dare ancora più lustro al canale è il fatto che questi numeri siano stati raggiunti in un lasso di tempo davvero breve. Andiamo, allora, a conoscere un po' meglio la protagonista di oggi.

Identikit

Nata il 21 settembre 1985 a Brisbane, in Australia, Alexandra ha 34 anni e viene definita come vlogger, presentatrice e celebrità dei social media. La passione per le auto, stando alle tante interviste rilasciate, è arrivata quando era molto giovane ed è testimoniata dal fatto che la sua prima auto sia stata una Mitsubishi Lancer.

Ha studiato giornalismo ed economia presso la Queensland University of Technology, prima di trasferirsi a Dubai nel 2008. Qui, per 9 anni, è stata la conduttrice di un programma radio chiamato Dubay Eye. Nel 2018 abbandonò la radio per dedicarsi a tempo pieno all'attività che oggi la vede impegnata in giro per il mondo.

Giornalista a chi?

Potrà sembrare strano, ma Alex, così si fa chiamare, non vuole essere definita come una giornalista automobilistica. La sua presenza sui social media consente a marchi del calibro di Bugatti e Ferrari di pubblicizzare i propri prodotti grazie ai suoi video.

La stessa Hirschi afferma: "quello che faccio è fornire informazioni comprensibili a tutti sul mondo delle supercar e su cosa significhi guidare queste incredibili auto, ma in modo leggero e divertente". Tra l'altro, essendo una delle poche donne in questo settore e a questi livelli, Supercar Blondie è riuscita ad ampliare la fetta di pubblico femminile interessata a questi veicoli.

Riconoscimenti

Nel marzo 2018, Arabian Business l'ha definita come una delle 50 donne più influenti nel mondo arabo. Nello stesso mese, Esquire Magazine Middle East l'ha nominata Influencer of the Year.

Il 10 giugno 2018, è apparsa nella trasmissione tedesca GRIP Das Automagazin dove ha presentato la Bugatti Veyron L'Or Blanc e la LaFerrari Aperta.

Nel gennaio 2019 Broadcasting & Cable ha annunciato che Alexandra avrebbe condotto il loro nuovo programma TV "Car Crews". Lo show è uscito su Insight TV e si è concentrato sulla scoperta delle diverse culture automobilistiche negli Stati Uniti.

Nel febbraio 2019, Arabian Business ha nominato Supercar Blondie tra le 30 donne più influenti del mondo arabo.

Intrattenimento puro

Come avrete capito, Alex non è una pilota o un ingegnere meccanico che si tuffa in profondità sviscerando i segreti di tutte le auto. Più semplicemente, il suo scopo è quello di intrattenere le persone appassionate di motori e supercar molto rare, che difficilmente avrebbero la possibilità di vedere per strada. Da questo punto la sua onestà nel porsi è apprezzabile.