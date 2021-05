Tra qualche decennio una Mercedes molto rara e speciale verrà ricordata come la “nonna” delle hypercar elettriche. Stiamo parlando della Mercedes SLS AMG Electric Drive, la prima AMG elettrica della storia. Presentata al Salone di Parigi nel 2012 e venduta nel 2013, avrebbe dovuto essere prodotta in soli 100 esemplari. Tuttavia, ne sono uscite dagli stabilimenti appena 9.

Per questa ragione, la SLS elettrica è rarissima e ha già suscitato l’interesse dei collezionisti in tutto il mondo. Uno degli esemplari è in vendita da RM Sotheby’s con un colore decisamente “elettrico” e un prezzo adeguato all’esclusività del modello.

750 CV ad emissioni zero

La SLS dell’annuncio è in giallo Solar Beam ed è impossibile non riconoscerla nel traffico. La carrozzeria è la stessa della versione a benzina con le uniche differenze dell’assenza degli scarichi e della calandra “chiusa”. Al posto del motore termico, infatti, è installato un pacco batterie che alimenta quattro unità elettriche (una per ogni ruota) ed eroga una potenza massima di 750 CV e 1.000 Nm di coppia.

La trazione è integrale e l’autonomia teorica è di 250 km. Ai suoi tempi si trattava dell’auto elettrica (e la Mercedes) più potente al mondo.

L’accelerazione 0-100 km/h è di 3,9 secondi, circa 0,3 secondi più lenta della velocissima SLS AMG Black Series. Si tratta comunque di un risultato eccezionale visti i 560 kg in più dovuti al peso delle batterie.

Prezzo da collezionisti

L’auto dell’annuncio è stata consegnata ad un cliente svizzero nel 2013 e ha percorso meno di 3.800 km. Nel corso degli anni è stata sottoposta a tagliandi regolari in centri autorizzati Mercedes. Il prezzo di vendita è di 1.050.000 euro tasse escluse.

Complessivamente le prestazioni appaiono ormai superate. I progressi nel campo delle auto elettriche hanno spinto sempre più in alto l’asticella della sportività e dell’autonomia. Ad esempio, il pick-up GMC Hummer EV debutterà nel 2023 con una potenza di 1.000 CV e uno scatto 0-100 km/h di circa 3 secondi.

Attualmente, invece, la Porsche Taycan e la Tesla Model S Plaid si contendono lo scettro di auto elettrica più scattante del mondo. E dobbiamo ancora vedere cosa sarà capace di fare la Rimac C_Two…

Tuttavia, questa SLS ha rappresentato una finestra sul futuro delle hypercar e per questo motivo rappresenta una vettura storica per il mondo dell’auto.