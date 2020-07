5 / 8

Quattro anni dopo l'ultimo modello Black Series, per celebrare la fine della Mercedes Classe C W204, Mercedes-AMG svela la C 63 Coupé Black Series. Come suggerisce il nome, solo la versione Coupé è stata interessata da questo trattamento.

È dotata di un V8 da 6,2 litri che sviluppa 517 CV in grado di raggiungere i 100 km/h in 4,1 secondi e di correre fino a 300 km/h. In totale sono stati prodotti 649 esemplari.