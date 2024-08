La divisione Motorsport di Mercedes-AMG compie 130 anni. Per celebrare questo "compleanno", A Pebble Beach viene svelata la Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport, un'edizione speciale realizzata in appena 13 esemplari da oltre 1 milione di euro.

Al tempo stesso, la 130Y rappresenta l'ultima AMG GT3 di sempre a essere alimentata da un motore aspirato, prima dell'inevitabile passaggio a un propulsore turbo (e ibrido).

L'ultima col V8 non elettrificato

A differenza del modello base, la Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport non è soggetta ai limiti di omologazione. Per questo motivo, il motore AMG 6,3 litri V8 (accoppiato a un cambio sequenziale da corsa a sei rapporti) è stato ulteriormente ottimizzato e sprigiona ora 680 CV, rendendo questa GT3 la più potente mai prodotta dalla Casa di Affalterbach.

Mercedes-AMG Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport Mercedes-AMG Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport, il 6.3 V8

I tecnici hanno potuto sbizzarrirsi anche dal punto di vista aerodinamico, con la 130Y che presenta una deportanza maggiore del 15% rispetto alla vettura da competizione. Per ottenere questo miglioramento, sono stati ridisegnati lo splitter e le prese d'aria (louvres) nei paraurti anteriori, così come le minigonne, il fondo dell'auto e il diffusore.

L'ala posteriore è dotata del DRS ispirato alla Formula 1. Così, premendo un pulsante sul volante, l'elemento principale dell'ala posteriore si sposta in posizione piatta e riduce la resistenza aerodinamica.

Anche l'esclusivo impianto frenante ad alte prestazioni deriva dalla monoposto di Formula 1, mentre gli ammortizzatori sono regolabili in quattro posizioni. Dal punto di vista della sicurezza, la Mercedes è dotata di una gabbia in acciaio, di un estintore e di una botola d'emergenza nell'abitacolo.

La ricca dotazione comprende anche un sistema ABS da competizione e un sistema di controllo della trazione regolabile in diverse posizioni.

Ispirata alla storia

Dal punto di vista del design, l'ispirazione arriva dalla Mercedes 300 SL W 194 del 1952. Gli elementi stilistici classici della prima auto da corsa chiusa del marchio caratterizzano l'aspetto esterno della GT3 Edition 130Y Motorsport, come la verniciatura che ricorda le Frecce D'Argento.

Mercedes-AMG I sedili della Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport

I rombi blu sui passaruota anteriori e la cornice colorata della griglia del radiatore sono un riferimento a vetture di successo storico, come quelle che presero parte alla Carrera Panamericana e alla 24 Ore di Le Mans del 1952.

I cerchi in lega di magnesio da 18" sono ottimizzati per il peso, mentre gli interni sono senza compromessi. Davanti al guidatore c'è il display Bosch DDU 10 con grafica in alta risoluzione e al centro della plancia non c'è l'infotainment presente sulle AMG GT tradizionali.

Visivamente, l'abitacolo richiama la SLR 300 del 1955, che raggiunse la fama mondiale con Juan Manuel Fangio al volante. Questo ricordo è chiaro nei rivestimenti dei sedili in tessuto blu a scacchi e nei passanti delle porte in pelle marrone.

Un altro elemento di spicco è il volante appositamente sviluppato con pulsanti anodizzati e maniglie in legno di noce. Inoltre, ciascuno degli esemplari presenta un badge dell'edizione speciale applicato sulla console centrale.

Il kit di "cortesia"

Come se non bastasse, ognuna delle Mercedes viene fornita con una serie di accessori. Oltre a un telo copriauto personalizzato, nella dotazione c'è anche un kit da corsa progettato da Puma, con tanto di tuta, guanti, biancheria intima e scarpe.

L'equipaggiamento comprende anche un casco BELL, una borsa personalizzata, un modellino in scala 1:8 della 130Y Motorsport e un certificato di autenticità personalizzato. Come detto, il prezzo è di 1.030.000 euro, senza tenere conto dell'IVA.