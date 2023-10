L'Audi R8 sta per entrare nei libri di storia. Il 2023 segna la fine della produzione di questa amatissima supercar, quindi immaginate la nostra sorpresa quando una serie di foto spia della R8 è arrivata nella nostra casella di posta elettronica. L'Audi alata e bombata assomiglia molto a un'auto da corsa GT3, ma c'è qualcosa di diverso in questa vettura. Ha targhe anteriori e posteriori.

Siamo di fronte a un'Audi R8 omologata per l'uso stradale? Le nostre fonti credono di sì, ma non si tratta necessariamente di un modello speciale proveniente da Audi. Piuttosto è una R8 GT3 costruita da Scherer Sport, un'azienda che da tempo collabora con Audi Sport nel mondo delle corse e delle prestazioni. Potrebbe trattarsi di un veicolo di prova progettato per l'uso su strada per soddisfare i futuri requisiti di omologazione.

Quasi certamente non sarà così

Secondo le nostre fonti, saranno costruite solo 100 R8 GT3 stradali ed è lecito supporre che la maggior parte di esse (se non tutte) abbiano già degli acquirenti in attesa. Non sappiamo se Audi sarà direttamente coinvolta nel processo di sviluppo. Tutto ciò che possiamo dire con certezza è che una R8 bianca con parti di auto da corsa e targhe è stata fotografata mentre sfrecciava sotto la pioggia al Nurburgring.

A giudicare dalle foto, possiamo anche evidenziare alcune differenze notevoli rispetto al modello convenzionale da strada. Non manca di certo il grande alettone della GT3, ci sono prese d'aria sopra le ruote anteriori, winglet sul fascione e una grande presa d'aria sul tetto.

Guardando più da vicino, si notano le ruote con bloccaggio centrale e un tetto completamente diverso da quello di una R8 di serie. L'intera carrozzeria è fortemente ispirata alla R8 GT3 Evo II che ha debuttato nel 2021, forse leggermente attenuata per l'uso su strada.

L'Audi R8 GT3 di Scherer Sport L'Audi R8 LMS GT3 Evo II

E dentro?

Non abbiamo a disposizione un'immagine chiara degli interni, ma possiamo vedere quello che sembra un cruscotto standard alla base del parabrezza. Il rollbar è chiaramente visibile, mentre non vediamo alcuna rifinitura sui montanti anteriori. Allo stesso modo, non abbiamo informazioni sul motore.

Di certo terremo gli occhi aperti per ulteriori dettagli, perché una R8 GT3 come questa sarebbe un epilogo epico per questa supercar iconica. Continuate a seguirci per saperne di più.