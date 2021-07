Presentata la prima volta nel marzo 2015, l’Audi R8 LMS GT3 di seconda generazione era stata successivamente aggiornata nell’ottobre 2018. Ora Audi Sport, dopo quasi tre anni, svela la nuova versione Evo II della supercar da pista con motore centrale, il modello intermedio tra la GT2 e la GT4 nella gamma dedicata alle corse della Casa dei Quattro Anelli.

Nuovo alettone posteriore

La R8 GT3 è stata rivista per la stagione 2022 grazie a modifiche concentrate in diverse aree dell'auto, con interventi che hanno riguardato l’aerodinamica, il telaio, il controllo di trazione e il climatizzatore. A differenza della versione precedente che utilizzava maggiormente il fondo per generare carico aerodinamico, la Evo II sfrutta il nuovo alettone posteriore per raggiungere i livelli di deportanza desiderati.

Aggiornamenti in diverse aree

Tra le modifiche che hanno interessato questa R8 da pista ci sono delle sospensioni inedite con ammortizzatori regolabili in quattro direzioni e un sistema di controllo di trazione con maggiori possibilità di intervento. Il motore ha ricevuto benefici in termini di erogazione della coppia grazie a una nuova presa d’aria sviluppata dagli ingegneri di Audi Sport. Ora il V10 da 5.2 litri è in grado di sviluppare fino a 585 CV di potenza a seconda delle configurazioni.

Non sono state mostrate immagini degli interni, ma è certa la presenza di controlli del climatizzatore rivisti per un maggior comfort. Gli aggiornamenti della nuova R8 Evo II saranno previsti per le nuove auto in produzione, ma verranno resi disponibili anche come pacchetto retrofit per le versioni precedenti del modello GT3.

Prezzi in aumento

Rispetto alla versione originale del 2016 il prezzo di vendita della R8 GT3 è salito nel corso degli anni. Audi propone questa Evo II ad un prezzo di 429.000 euro, una cifra decisamente superiore rispetto ai 359.000 euro richiesti per la prima GT3 e ai 398.000 euro per la GT3 Evo. Per chi desiderasse un modello da pista meno impegnativo dal punto di vista economico Audi ha recentemente presentato la RS3 LMS come modello d'ingresso nella gamma dedicata alle corse.