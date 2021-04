La R8 LMS GT2 si trova, al momento, al vertice della gamma delle auto firmate da Audi Sport, al di sopra anche delle altre versioni da corsa LMS GT4 e RS3 LMS, la entry-level appena rilasciata.

Una vera e propria ammiraglia sportiva che rientra, di fatto, all'interno del programma di personalizzazione Audi Exclusive che permette ai clienti di personalizzare nel dettaglio ogni auto dei Quattro Anelli. La Casa, per aiutare nella scelta i fortunati clienti, ha appena rilasciato l'edizione speciale e limitata Color Edition che prevede sei nuove tinte per la carrozzeria.

Sotto la vernice, fibra di carbonio

La Color Edition introduce sei nuove verniciature per la R8 LMS GT2: giallo Vegas, verde Tactical, nero Sebring, blu Nogaro, rosso Misano e verde Kyalami. Ciascuna di queste viene applicata su un corpo interamente realizzato in fibra di carbonio, con la parte superiore che, indipendentemente dal colore, è sempre nera.

Fotogallery: Audi R8 LMS GT2 Color Edition

7 Foto

Il nero Sebring è, ad un primo sguardo, il più minaccioso dei sei, anche se il più particolare di tutti è forse il verde Tactical. Come potete notare dalle foto, tutte le auto montano cerchi color rame e appendici aerodinamiche nere con decalcomanie "Audi Sport" in rosso vicino ai quattro anelli del logo in nero satinato. In nero sono anche le calotte degli specchietti e le prese d'aria sul tetto, dettagli che rendono la R8 LMS GT2 una delle auto da corsa più attraenti degli ultimi tempi.

630 CV a 350.000 euro

Dotata di un motore V10 aspirato da 5.2 litri, l'Audi R8 LMS GT2 eroga 630 CV e più di 550 Nm di coppia massima. Si basa ovviamente sulla R8 stradale, ma è significativamente più leggera dato che pesa solo 1.350 kg a vuoto (liquidi e pilota esclusi). Il grosso motore scarica i cavalli sull'asse posteriore, esattamente come la R8 RWD.

L'ultima R8 LMS GT2 ha debuttato quasi due anni fa ad un prezzo di partenza di circa 338.000 euro tasse escluse. La Color Edition è di poco più costosa e si porta a casa - o meglio, in pista - a partire da 349.000 euro.