La prima versione AMG della nuova Classe CLE ha debuttato alla fine del 2023, ora è arrivato il momento della CLE 53 Cabriolet. La potenza proviene dallo stesso sei cilindri in linea da 3,0 litri turbocompresso da 449 CV utilizzato per l'hardtop.

La velocità massima è autolimitata a 250 km/h (270 km/h con il pacchetto AMG Driver), mentre da ferma raggiunge i 100 km/h in 4,4 secondi.

Il meglio della coupé a cielo aperto

Dal punto di vista estetico, la CLE 53 Cabriolet condivide gli stessi aggiornamenti della carrozzeria con la coupé. È un po' più larga nella parte anteriore e posteriore rispetto al modello standard (+58 mm davanti e +75 mm dietro) e, di conseguenza, riceve parafanghi specifici AMG. Il muso è caratterizzato da una fascia sportiva con griglia Panamericana, mentre sul retro si trovano gli scarichi quadrangolari ovali specifici AMG.

Dentro troviamo display speciali per il conducente da 12,3 pollici e schermi centrali da 11,9 pollici, mentre i sedili AMG Performance sono stati aggiornati con imbottiture più aggressive (però sono optional). Come per l'attuale CLE Cabriolet, la versione AMG mantiene al calduccio il guidatore e i passeggeri dei sedili anteriori grazie ai sistemi Airscarf e Aircap, che invece sono di serie.

Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet (2024), gli interni

La capote è in tessuto, si apre e si chiude in circa 20 secondi a velocità non superiori ai 60 km/h. Il bagagliaio ha una capacità di 375 litri che con la capote aperta diventano 285.

Telaio rinforzato

Il sei cilindri in linea da 449 CV è abbinato al cambio AMG Speedshift TCT 9G e alla trazione integrale AMG Performance 4Matic+ a ripartizione variabile e quattro ruote sterzanti. Le modalità di guida sono cinque (Slippery, Comfort, Sport, Sport+ e Individual) e il telaio della CLE 53 è rinforzato per far fronte alla perdita del tetto, mentre le sospensioni AMG Ride Control sono di serie.

Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet (2024)

Anche lo sterzo dell'asse posteriore è di serie e può ruotare in senso opposto a quello delle ruote anteriori fino a 2,5 gradi al di sotto dei 90 km/h. Al di sopra di questa velocità, le ruote posteriori ruotano parallelamente a quelle anteriori fino a 0,7 gradi. Secondo Mercedes, in questo modo è garantita una maggiore stabilità direzionale alle alte velocità.

I prezzi della Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet saranno comunicati più avanti.